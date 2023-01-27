Реал виявився сильнішим за Атлетіко в дербі у 1/4 фіналу Кубка Іспанії 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу Реал – Атлетіко на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Реал Мадрид – Атлетіко –

Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, Вінісіус, 120+1 – Мората, 19

Вилучення: Савіч, 99

Команди непогано розпочали гру, створивши моменти біля чужих воріт, але першим відзначився Атлетіко – Мората завершив шикарну комбінацію. До перерви Кроос був близький до повторення свого шедевра у ворота Швеції на ЧС-2018.

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі

Під кінець зустрічі Реал зрівняв рахунок – Родріго отримав м'яч від Модріча, здійснив сольний прохід та точно пробив у ближній кут. Гра перейшла в додатковий час, де Реал не має собі рівних. Бензема замкнув простріл Асенсіо, який так і не перехопили. А крапку в зустрічі поставив Вінісіус.