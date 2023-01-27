У чвертьфіналі Кубка Іспанії на вболівальників очікувало мадридське дербі між Реалом та Атлетіко, яке проходило на Сантьяго Бернабео. Як і очікувалось, Лунін залишився у запасі, попри статус кубкового кіпера. Карло Анчелотті кинув у основний склад всіх лідерів, окрім Чуамені, Карвахаля та Васкеса – вони пропускали матч через травми.

Перший тайм виявився дуже бідним на гостроту. Команди провели всього по два удари й створили всього по одному моменту. Гості свій шанс реалізували: на 19-й хвилині Коке обігрався з Корреа й запустив закидання на правий фланг, куди увірвався Моліна – Науель прострілив у штрафний, а Мората замкнув. 0:1! Все швидко, все в один дотик. Краса!

"Королівський клуб" міг відігратись на 35-й хвилині внаслідок подачі Крооса зі стандарту. Мілітао замикав її на дальній стійці, пробиваючи головою з метру, однак невеличкий рикошет від захисника врятував "матрацників". От і вся небезпека.

Загалом, матч виглядав цікаво й динамічно, але не вистачало якісних атак. Атлетіко після забитого м'яча віддав ініціативу й занадто круто захищався у схемі 4-4-2, а Реалу критично бракувало ідей на чужій половині поля. До того ж, перед перервою у "бланкос" травмувався Менді, якого замінив Себальйос (Камавінга змістився на позицію лівого фулбека. Відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги "матрацників".

Кадрових перестановок у роздягальні Карло Анчелотті не провів, однак одразу зі стартом другого тайму гра змінилася. Реал суттєво додав у активності, володіючи м'ячем 72% часу. До 70-ї хвилини "вершкові" вели за ударами з рахунком 9:1 – і тричі це могло вилитись у взяття воріт!

Так, на 53-й хвилині Бензема міг замикати простріл Начо, але дотик Вінісіуса до м'яча в останню мить не дозволив цього зробити. На 58-й Карім бахнув з лінії штрафного у лівий нижній кут, але Облак парирував – а потім взяв добивання від Вінісіуса! На 69-й же француз отримав передачу від Модріча, увірвався в карний майданчик і пробив у ближній кут. Ермосо встиг накрити цей постріл!

Покарання за марнотратство могло прилетіти на 73-й хвилині. Спочатку відзначитись міг Грізманн, який завдав хитрий удар зі штрафного (Себальйос за фол перед ним ледь не отримав другу жовту). Антуан спрямував м'яч у воротарський кут, змусивши Куртуа виконати сейв! Подальший розіграш кутового завершився подачею Де Пауля на лінію воротарського – Вітсель замкнув його, пробивши у падінні через себе, однак Аксель не влучив у ворота!

Зрештою, Реал добився свого, зрівнявши рахунок на 79-й хвилині. Спрацювала заміна Карло Анчелотті. Родріго, який замінив Вальверде, влаштував бразильський карнавал у стилі молодого Неймара. Нападник прийняв м'яч перед штрафним і послідовно пройшов трьох суперників (Вістеля, Ермосо й Савіча), пробивши з-під четвертого (Моліни) зовнішнім боком стопи – точно в ближній кут! 1:1.

Golaço de Rodrygo para empatar o dérbi de Madrid!pic.twitter.com/XeAObQuaOh — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 26, 2023

Дієго Сімеоне у відповідь випустив Депая та Карраско, а пізніше освіжив склад ще й з Саулем з Кондогбія. Це розкрило гру. Реал потривожив Облака дальнім ударом Родріго (зависоко) та кількома контратаками, а Атлетіко ледь не вирвав перемогу наприкінці основного часу.

На 84-й хвилині Вітсель віддав розрізний пас Грізманну під постріл з близької відстані (над поперечкою, але був офсайд), а на 91-й Депай обігрався з Антуаном і пробив з лівого краю штрафного – Куртуа парирував.

На жаль, вже у першому екстра-таймі "матрацники" вчинили прикре самогубство. Спочатку Дієго Сімеоне зняв з пробігу Грізманна, випустивши Барріоса, а потім Атлетіко ще й меншості залишився. Савіч на 97-й хвилині отримав жовту картку за розмови з арбітром, а на 99-й він же зрізав Камавінгу на фланзі – друга жовта.

Реал і до вилучення виглядав значно активніше й гостріше. На 95-й хвилині Вінісіус ефектно пройшов Савіча й бахнув з гострого кута (удар накрили). На 100-й Рюдігер замкнув подачу Вінісіуса – м'яч пройшов поруч з лівою дев'яткою!

Зрештою, на 104-й господарі дотиснули: Асенсіо прострілив з правого флангу, Вінісіус скинув м'яч на лівий край штрафного (або ж невдало пробив), а Бензема прийняв сферу й завдав удар – точнісінько під ближню стійку. 2:1!

В другому екстра-таймі Атлетіко намагався перегорнути хід дербі. Був навіть гольовий момент – це Депай після кутового зачепився за відскок і пробив з метру! Куртуа врятував Реал, а більшого "матрацники" й не створили. "Вершкові" ж ще й добили принципового суперника голом Вінісіуса у компенсований час. 3:1!

Мадридський Реал виходить у півфінал Кубка Короля разом з Барселоною, Осасуною та Атлетіком. Хто з ким зіграє – вирішить жеребкування.