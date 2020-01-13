Реал – Атлетіко – відеоогляд фіналу Суперкубка Іспанії

Реал переміг Атлетіко у фіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відеоогляд матчу Реал – Атлетіко.

Мадридське дербі вийшло вкрай напруженим і бойовим, однак команди так і не змогли потішити вболівальників бодай одним голом за 120 хвилин. Перевагою володів Реал, який у другому таймі повинен був виходити вперед, однак Вальверде змарнував шалений момент. Атлетіко відповідав контратаками і також не здобув успіху. Доля трофею визначалась у серії пенальті.

Реал Мадрид став володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Атлетіко у серії пенальті

"Матрацники" провально розпочали серію промахами Сауля і Партея. Тріпп'єр все ж зміг пробити Куртуа, але це вже не мало значення. Карвахаль, Родріго, Модріч та Рамос з "позначки" не хибили – 4:1 і Реал став володарем Суперкубка Іспанії-2019/20.