Реал Мадрид став володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Атлетіко у серії пенальті

В рамках фінального матчу за Суперкубок Іспанії між Реалом та Атлетіко переможця вдалося визначити лише у серії післяматчевих пенальті. Переможцем у ній, як і у всьому турніру, став "королівський клуб".

Зінедін Зідан вирішив не змінювати переможний склад, виставивши на фінал основу, яка громила Валенсію кілька днів тому. Дієго Сімеоне ж залишив у запасі Савіча, випустивши замість нього у центр оборони Феліпе. Крім того, він не міг розраховувати на травмованого Коке, але в цілому з кадрами був порядок.

Матч розпочався у дуже динамічному темпі з атаками в обидва боки. Більш активним на старті був Реал, який захопив контроль над м'ячем і організував низку непоганих моментів: так, на 5-й хвилині над поперечиною метрів з 20-ти вистрілив Каземіро, а на 9-й після розіграшу кутового з цієї ж дистанції пробив Модріч – Облак спіймав сферу. Втім, Атлетіко доволі швидко вирівняв гру, організувавши кілька супермоментів.

Спочатку їм допоміг Рамос, який на 13-й викотив передачу точно в ноги Фелішу. Жоао одразу ж завдав удару з лінії штрафного в лівий кут – поруч з каркасом! Ще за дві хвилини "вершковим" ледь не поставили пенальті через падіння Морати, який вирвався віч-на-віч з Куртуа; на щастя для "королівського клубу", арбітри правильно розібралися в епізоді, помітивши сумуляцію. На 20-й же Альваро до голу не вистачило зовсім трішки: форвард відкрився між лініями, отримав передачу від Партея й вистрілив метрів з 23-х – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від лівої стійки!

На цьому "матрацники" не зупинялися, організувавши низку небезпечних проривів до карного майданчика та кілька разів пробивши у захисників Реала, однак запал підопічних Сімеоне згас вже до 30-х хвилин. В останній третині першого тайму "бланкос" відверто домінували, подовгу комбінуючи на чужій половині поля – це не могло не призвести до моментів. Атлетіко щастило: на 32-й Іско неточно пробив головою після кутового, а на 39-й Менді обіграв Тріпп'єра на лівому фланзі й увірвався на край штрафного, звідки вистрілив у ближній кут – Облак спіймав м'яч! На 44-й же Каземіро ударом головою замкнув подачу Крооса з корнера – над поперечиною!

Зрештою, до перерви розродитися голами командам так і не вдалося. Цю проблему на старті другого тайму спробував вирішити Лука Йовіч, який несподівано увімкнувся у гру й прийняв участь одразу в трьох небезпечних епізодах біля воріт "матрацників". Так, на 48-й хвилині він зробив ривок метрів на 40 з вриванням у штрафний, де Хіменесу довелося йти у класний підкат. На 51-й серб накрутив Тріпп'єра й пробив з лінії штрафного (поруч з дальньою стійкою), а на 53-й він же вистрілив з тієї ж точки – цього разу Тріпп'єр заблокував удар. Крім Йовіча, розмочити рахунок намагався Модріч, але його дальній постріл на 57-й хвилині пройшов повз правий кут.

В середині тайму темп зустрічі дещо впав. Тренери почали проводити заміни, на полі побільшало фолів та позиційної боротьби, а от моментів виникало обмаль. Найкращий шанс відкрити рахунок у цей період "вершкові" змарнували на 67-й хвилині, коли Вальверде головою замкнув подачу Йовіча – до порожнього кута воріт було кілька метрів, але Федеріко примудрився влучити у самого ж себе Атлетіко відповів непоганою контратакою на 69-й з ударом Лоді з меж штрафного (зависоко), але найближчими до голу "матрацники" опинилися на 80-й хвилині: Мората увірвався на правий край карного майданчика й потужно пробив у ближній кут – Куртуа врятував Реал!

В ендшпілі матчу команди обмінялися низкою хороших атак. Зокрема, у Реала була непогана скидка від Варана на лінію воротарського на 87-й хвилині (Облак вчасно вийшов з воріт) та удар Родріго головою на 90-й (в руки Облаку метрів з десяти) – Атлетіко відповів потужним пострілом Парті з дальньої дистанції в правий кут (Куртуа впорався). Зрештою, відкрити рахунок у основний час мадридським грандам так і не вдалося, тому поєдинок перейшов у овертайми.

Перший екстр-тайм розпочався з негострого удару Менді, однак загалом на його старті Атлетіко виглядав цікавіше. "Матрацники" знаходили кращі варіанти для передач на загострення й ледь не забили гол на 93-й хвилині: Вітоло отримав пас від Морати й увірвався на лівий край карного майданчика, звідки завдав щільного удару під ближню стійку – Куртуа парирував! Втім, поступово Реал перетягнув ініціативу, захопивши контроль над м'ячем і створивши два хороших моменти: на 100-й хвилині Кроос вистрілив метрів з 20-ти над дальньою дев'яткою, а на 102-й Маріано головою замкнув подачу Модріча – повз ворота. Зрештою, на міні-перерву команди пішли без голів.

У другому екстра-таймі все було значно веселіше. Спочатку вирватись уперед у рахунку міг Атлетіко: Куртуа пролетів повз м'яч при перехопленні подачі з кутового, внаслідок чого Мората зачепився за сферу та пробив з розвороту метрів з 11-ти – Тібо парирував ногою! Відповідь Реала була не менш ефектною: на 110-й Діас отримав класний пас від Модріча, хитнув у штрафному захисника та викотив передачу під удар Лукі – хорват завдав потужного удару, але Облак парирував! Втім, Маріано, зачепившись за відскок, одразу ж пробив низом з близької дистанції – і знову голкіпер врятував Атлетіко!

Розв'язка могла прийти в останні п'ять хвилин. На 116-й "матрацники" вискочили у контратаку з виходом Морати віч-на-віч з Куртуа – Вальверде вирішив зрізати його ударом ззаду по ногах перед штрафним, зігравши на червону картку. Феде її отримав, а Каземіро, Савіч, Корреа та Карвахаль отримали жовті за сутичку на полі. На 117-й же хвилині Корреа відірвався від Вінісіуса та прострілив з правого флангу – Менді зрізав передачу у власні ворота, але Куртуа врятував. На 118-й Тібо знову став героєм, врятувавши після вривання Корреа на правий край штрафного та удару метрів з шести.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував, що володар Суперкубка буде визначений у серії пенальті. "Матрацники" жахливо розпочали серію – Сауль влучив у стійку, а постріл Партея парирував Куртуа. За Атлетіко у серії відзначився Тріпп'єр, але це вже не мало ніякого сенсу. Карвахаль, Родріго, Модріч та Рамос з "позначки" не хибили. 4:1 у серії пенальті – Реал стає володарем Суперкубка Іспанії-2019!