Лунін відпочивав, але без важливих сейвів не залишився

Український голкіпер потрапив у основу Реала. Ми вже звикли до таких новин. Лунін робить це у 12-му матчі поспіль.Андрій і хайлайтами, і суто статистично вийшов на рівень топ-голкіперів планети, але у "королівському клубі" всі ці регалії нічого не значить.

Анчелотті розхвалив Луніна напередодні матчу Ла Ліги з Атлетіком: "Він сильно додав"

Одна помилка – і ти помилився, як говориться у тих мемах. Кепу списали, однак Флорентіно Перес завжди готовий придбати нову іграшку. Свій рівень необхідно доводити у кожному турі. Атлетік виглядав хорошим варіантом для нарізки топ-сейвів, однак у першому таймі баски розчарували.

Реал майже нічого не дозволив "левам". Гості завдали всього два удари сумарною гостротою в 0,09 очікуваних голів. Лише один з них пройшов у площину – втім, м'яч плавно прилетів до рук Луніна. Це навіть не розминка.

У другому таймі Атлетік не став кращим, однак Лунін отримав свій героїчний порятунок. Він стався на 52-й хвилині внаслідок кутового – мадридці забули про Іньякі Вільямса на лівому краю штрафного, а той завдав потужного удару метрів з 10-ти. Українець парирував!

Крім цього епізоду, пригадується простріл на 76-й хвилині, який зрикошетив від Рюдігера на лінію воротарського. Там розташувався Муньяїн, який підставив ногу – на щастя, акцентованого удару Ікер не завдав, однак м'яч полетів у площину. Лунін спіймав.

А далі у нього була лишень робота на перехопленнях та роздача пасів. Андрій впорався з нею блискуче.

Реал возив Атлетік у фірмовому стилі

Реал же відкрив рахунок вже на 8-й хвилині. Родріго відкрився на лівому фланзі, прийняв закидання від Браїма Діаса та змістився до лінії півкола. Звідти бразилець закрутив м'яч у праву дев'ятку – без шансів для Агірресабали.

При цьому Мадрид не збирався форсувати події. Підопічні Карло Анчелотті розкатували м'яч у середньому темпі, нічого не створюючи до завершальної частини першого тайму. А там Атлетік "поплив". Зокрема, на 39-й хвилині Вальверде підхопив м'яч перед штрафним і пробив із середньої дистанції, змусивши Агірресабалу виконувати ефектний сейв.

На 43-й хвилині красива комбінація "вершкових" завершилась прострілом Браїма Діаса. Вівіан перехопив його й вибив на кутовий, причому м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки. А після цього ще й Чуамені замкнув навіс Крооса з корнера – тепер сфера промайнула повз ліву.

У другому таймі картина гри не змінилась. Реал впевнено контролював хід зустрічі, майже нічого не дозволяючи Атлетіку. Всього за три хвилини по перерві такий футбол міг завершитись голом Діаса – Браїм отримав розрізний пас від Родріго й пробив з правого краю штрафного. Басків врятувала стійка!

Не намагаючись розірвати гостей на ганчірки, мадридці мляво катали м'яч без реального загострення. А потім забили другий гол. Беллінгем на 73-й хвилині опустився на власну половину й відкрився між лініями, отримав м'яч і протягнув його метрів на 40. Після цього Джуд запустив передачу на хід Родріго лівим флангом, а той хитнув захисника й пробив під ближню стійку – 2:0!

Цей гол зняв усі питання щодо переможця. Атлетік так і не розмочив рахунок, а Реал не став влаштовувати розгром. Команда у режимі економії енергії відновила 8-очковий гандикап від другого місця у Ла Лізі.

Без рекордів не обійшлося

Цікаво, що цей успіх став приємним не тільки для мадридського українця, а і для українця із Жирони – Беллінгем не забив, а значить Довбик тримається у лідерах бомбардирських перегонів. У Артема з Джудом по 16 голів у чемпіонаті Іспанії.

Втім, англієць навряд чи був засмученим. Беллінгем став першим футболістом Ла Ліги, якому вдалося досягнути двозначних показників за голами (20) і результативними передачами (10) у усіх турнірах поточного сезону. Крім того, Джуд залишається одним із трьох футболістів Реала з 15+ голами у поточному сезоні у всіх турнірах – цього вечора до нього з Вінісіусом доєднався Родріго. Браво!

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