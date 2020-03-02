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Реал – Барселона: каталонці не змогли забити в Ель Класіко впродовж сезону Ла Ліги – такого не траплялось 45 років

10:22 274 Читать на русском
Реал – Барселона: каталонці не змогли забити в Ель Класіко впродовж сезону Ла Ліги – такого не траплялось 45 років
Реал – Барселона – 2:0 / Marca

Барселона жодного разу не забила у ворота Реала в чемпіонаті Іспанії в сезоні 2019/20.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Барселона не змогла відзначитись у воротах Реала в поточному сезоні, повторивши своє історичне антидосягнення.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Востаннє таке траплялось в сезоні 1974/75. Тоді мадридці здобули перемогу 1:0 в першому поєдинку, а в другому розписали нульову нічию в матчі з каталонцями.

Нагадаємо, Реал обіграв Барселону (2:0) завдяки голам Вінісіуса та Маріано. Ця перемога зробила мадридців лідерами чемпіонату Іспанії – "вершкові" на один пункт випереджають каталонців.

Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса

blog_ava
Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса
04:54
9733
Теги
Іспанія Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Класіко
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