Рамос відреагував на слова Піке про погану гру Реала в Ель Класіко

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував висловлювання Жерара Піке стосовно гри "вершкових" у першому таймі вчорашнього Ель Класіко.

"Я готовий підписати контракт, щоб перемагати в кожному Ель Класіко. Нехай навіть з такою "поганою грою" в першому таймі, як думає Піке", – цитує Рамоса Marca.

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Нагадаємо, центрбек Барселони заявив, що у першому таймі вчорашнього матчу на Сантьяго Бернабеу Реал продемонстрував одну з найгірших ігор на його пам'яті.

Зазначимо, що після перемоги над Барселоною мадридці повернулися на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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