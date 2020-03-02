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Рамос відреагував на слова Піке про погану гру Реала в Ель Класіко

09:43 86 Читать на русском
Рамос відреагував на слова Піке про погану гру Реала в Ель Класіко
Серхіо Рамос / Marca

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував висловлювання Жерара Піке стосовно гри "вершкових" у першому таймі вчорашнього Ель Класіко.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

"Я готовий підписати контракт, щоб перемагати в кожному Ель Класіко. Нехай навіть з такою "поганою грою" в першому таймі, як думає Піке", – цитує Рамоса Marca.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, центрбек Барселони заявив, що у першому таймі вчорашнього матчу на Сантьяго Бернабеу Реал продемонстрував одну з найгірших ігор на його пам'яті.

Зазначимо, що після перемоги над Барселоною мадридці повернулися на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса

blog_ava
Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса
04:54
7021
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Барселона Жерар Піке Жерар Піке Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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