Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

Реал обіграв Барселону в Ель Класіко, повернувшись на вершину турнірної таблиці Прімери. Лише за декілька днів мадридці перетворились з великих невдах у тріумфаторів.
"Футбол 24" зібрав реакцію іспанських ЗМІ на 203-тє Класіко в історії. Королівський клуб, який багато хто вже встиг поховати після поразки від Манчестер Сіті, проявив фантастичний характер і кардинально змінив розстановку сил у Ла Лізі. Тепер команда Зідана вважається фаворитом на здобуття титулу, обійшовши Барселону. В Іспанії хвалять відроджених мадридців і критикують Мессі та Ко за провальний футбол після перерви.
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Популярний іспанський влогер та коментатор Хуліо Мальдонадо, більш відомий за прізвиськом Мальдіні, називає перемогу "бланкос" справедливою. "Мадрид вирішив пресингувати Барсу високо, як у матчі першого кола, але не отримав жодних дивідентів після 45-ти хвилин. Другий тайм – це величезна перевага і заслужений тріумф "бланкос". Великий Вінісіус. Неймовірний Каземіро. Для мене було честю коментувати таке Класіко", – зазначає медійник, який був голосом трансляції на Movistar+.
Ще один топовий коментатор Маноло Лама (Cadena COPE) також захоплюється грою молодого бразильця, який добряче викрутив хребет Жерару Піке. "Найкращий з 22-х не лише через свій м'яч... через роботу... через бажання... через нахабність... через голод... через наполегливість... через пристрасть...", – пише іспанський "Вацко".
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А далі починається спека. Представник видання Marca Давід Санчес намагається применшити заслуги ненависного для себе мадридського клубу: "Я залишаюся на кораблі Сетьєна. Автогол Піке та кікс Маріано – це занадто мало, щоб спустити мене на сушу".
Зі схожою думкою не погоджується один з авторів "El Día Después" на Movistar+ Карлос Мартінес. "Барса могла перемогти в першому таймі, але підсумковий тріумф Мадрида не викликає жодних питань. Коли каталонці були в порядку, вони домінували, натомість Реал проковтнув команду Мессі, перехопивши ініціативу", – наголошує журналіст (більше 250 тисяч підписників у Твіттер).
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Відданий друг Кріштіану Роналду, Еду Агірре, та палкий прихильник "блаугранас" Жорді Хота влаштували вже традиційну перепалку на знімальному майданчику мегапопулярного ток-шоу "El Chiringuito". "Мені здається, що усім фанам Барси не зашкодила б хороша автокритика. Де був Мессі? Де була команда? Каземіро самотужки з'їв аргентинця. Це був справжній холодний душ для "кулес", ігровий розгром", – верещить Агірре до власних колег, які перебувають по інший бік барикад. "Я одинадцять років насміхаюсь з Мадрида", – щонайменше тричі повторює агент ФІФА Хота.
Альфредо Дуро (El Chiringuito) вважає, що Барса не повинна була виходити на другий тайм з 11-ма гравцями. Мовляв, арбітр зустрічі Матеу Лаос пробачив Альбі відмашку від Карвахаля: "Це скандал. Нічого не змінюється". Крім цього, блогер зі стажем пригадує каталонцям резонансне суддівство з історичного камбеку проти ПСЖ: "З ними вчинили так само, як Айтекін з ПСЖ... викинули на вулицю".
Черговий представник "вершкового табору" Хосе Луїс Санчес (канал La Sexta) розповідає, як Вінісіус підірвав Ла Лігу. "Чудовий виступ бразильця допоміг повернути лідерство. Мадрид краще виглядав як команда, а Куртуа нейтралізував спорадничі набіги "блаугранас". Нарешті завершилась безпрограшна серія Барси на Бернабеу. Зідан повернув довіру. Маріано остаточно вбив поєдинок".
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Завжди емоційний Томас Ронсеро, який очолює на AS відділ новин по мадридському Реалу, перебував е ейфорії після м'яча Маріано: "Гол віри, гол найбільшого клубу в історії футболу, гол короля королів. Виймааай! Лідери!".
Чому каталонський гранд провалив другий тайм, мовою цифр пояснює один з редакторів Mundo Deportivo Франсеск Агілар. "Барса втратила 9 м'ячів на власній половині поля, фактично перед штрафним майданчиком. Це наслідки успішного високого пресингу з боку мадридців і повного тактичного фіаско "кулес".
Відомий аналітик Алекс Дельмас (Esport3) розвиває думку свого попередника: "З 17 по 45 хвилину Мадрид виконав лише два високі відбори. З 45 по 90 – 12!".
Мастодонт іспанської преси Жозеп Педрерол назвав можливу причину кепського виступу Мессі в нічному ефірі "El Chiringuito". Виявляється, аргентинець накульгував, покидаючи автобус після прибуття на Бернабеу. Він начебто тренувався з дискомфортом напередодні Класіко, але вирішив грати попри біль.
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