Реал обыграл Саламанку в Кубке Испании – игру сделал неожиданный "джокер" Зидана

Реал обыграл Саламанку в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финала

Саламанка – Реал – 1:3

Голы: Ромеро, 57 – Бейл, 18, Гонгора, 62 (авт), Діас, 90+2

Зинедин Зидан решил не рисковать и выпустил на игру боевой состав. Реал ожидаемо от самого стартового свистка завладел инициативой и начал создавать опасность у ворот соперника. Саламанка пыталась огрызаться, но мадридцы довольно быстро открыли счет. На 18-й минуте Реал разыграл атаку левым флангом, после подачи в штрафной возникла суматоха, в которой лучше всех разобрался Гарет Бейл, покотив мяч под ближнюю штангу – 0:1.

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Игра проходила на встречных курсах. У Саламанки выделялся Гонгора, который успевал создавать моменты партнерам и угрожать владениям Ареоля самостоятельно. Прекрасный момент увеличить преимущество "сливочных" упустил Родригес, колумбиец уже перебросил голкипера, но мяч попал в перекладину. Несколько хороших возможностей было у Бензема, но до перерыва счет больше не менялся. Мог исправить свою ошибку и Гонгора, мощно пробив после розыгрыша углового, но и здесь голкипер Реала был на высоте.

Вторая половина началась очень атктивно. Команды действовали на встречных курсах. Такая игра точно должна была нравиться зрителям, которые заполнили миниатюрную трёхтысячному арену. К тому же довольно быстро их любимцы шокировали столичного гранда, восстановив равновесие. Милитао ошибся в центре поля, а Ромеро подобрал мяч, протащил его дальше и пробил с линии штрафной в точно девятку – 1:1.

Однако радость Саламанки была недолгой. Реал разогнал блестящую атаку: Марсело после паса Бензема получил пространство в чужой штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где оказался Диас, которая не задолго до этого только появился на поле. Браим попал в Гонгору, от которого мяч залетел в сетку ворот. Хозяева могли тут же ответить, но Ареоля справился с ближним ударом Наваса.

Мадридцы, похоже, поняли всю серьезность своего менее статусного соперника, поэтому остаток матча провели в атаке, минимизировав опасность у своих ворот. К тому же Реал имел несколько возможностей "закрыть" матч. Однако мощный удар Диаса с 25-и метров приняла на себя штанга, а Йович дал еще одну причину для критики. Винисиус пробил с 5 метров головой – кипер совершил крутой сейв! Добивал серб фактически с метра, но мяч покатился по линии, где его забрал вратарь!

Уже в компенсированное время наработал таки на свой гол Диас. После нескольких попаданий в каркас ворот Браим решился на сольный проход, который завершил точным ударом в нижний угол, установив окончательный счет – 1:3. Молодой хавбек всего за тайм сумел стать наиболее заметным в целом поединке.