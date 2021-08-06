Прощання Ліонеля Мессі з Барселоною було не єдиним інфоприводом, який вчора "підірвав" Іспанію.

Реал і Барселона зробили офіційні заяви, в яких виступають проти рішення Ла Ліги продати фонду CVC 11% аудіовізуальних прав на 50 років. Іспанські клуби розділять між собою близько 2,43 млрд євро, однак навіть така сума не переконала двох гігантів.

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Мадридці та каталонці обурені, що Ліга майже не консультувалася з клубами. Також насторожує термін угоди – за 50 років реалії ринку можуть кардинально змінитися. Раніше CVC пропонував схожі контракти німецьким та італійським лігам, однак ті відмовили.

Іспанська преса додає, що продаж Ла Ліги вплинув на рішення Барселони попрощатися з Ліонелем Мессі. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта нібито був налаштований підтримати авантюрну угоду і отримати гроші для збереження аргентинця. Втім, бос Реала Флорентіно Перес переконав колегу відмовитися від компромісу з Ла Лігою, щоб у майбутньому продовжити боротьбу за Суперлігу.

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