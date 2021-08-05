Навіть Ліонель Мессі не очікував такого крутого повороту в своїй кар'єрі.

Як відомо, аргентинський нападник не зміг підписати контракт з Барселоною, хоча саме для цього ще вчора повернувся з Ібіци.

Мессі більше не гратиме за Барселону – офіційна заява каталонського клубу

Рішення, про яке клуб уже оголосив офіційно, стало справжнім шоком для 34-річного форварда. Мессі не планував покидати команду, тому взяв паузу для обдумування подальших дій. Лео розуміє, що йому потрібно попрощатися з уболівальниками, і він хоче зробити це належним чином.

За інформацією Mundo Deportivo, заява, опублікована на офіційному сайті Барселони, була підготовлена спільно з Мессі та його агентами. Сторонам не залишалося нічого іншого, адже зареєструвати новий контракт не дозволяли фінансові правила Ла Ліги.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною