Іспанські гранди – мадридський Реал і Барселона – продовжують курс на зближення на фоні спільного бачення майбутнього клубного футболу.

"Вершкові" пообіцяли каталонцям не підписувати вередливого юніора Ілайша Морібу, стверджує Sport.es.

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Реал проявляв інтерес до хавбека на фоні проблем із продовженням його контракту з "блаугранас". Та тепер мадридці перестали моніторити ситуацію. Реал і Барселона домовилися не переманювати гравців одне одного, якщо це не відповідає інтересам обох клубів. Аналогічна домовленість є з третім затятим членом Європейської Суперліги – туринським Ювентусом.

Щодо Моріби, то він до кінця трансферного вікна, найімовірніше, перейде в Челсі або РБ Лейпциг.

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