"Сливочные" пообещали каталонцам не подписывать капризного юниора Илайша Морибу, утверждает Sport.es.

Мбаппе в Реал: Перес лаконично отреагировал на позицию ПСЖ

Реал проявлял интерес к хавбеку на фоне проблем с пролонгацией его контракта с "блаугранас". Но теперь мадридцы перестали мониторить ситуацию. Реал и Барселона договорились не переманивать игроков друг друга, если это не отвечает интересам обоих клубов. Аналогичная договоренность есть с третьим ярым членом Европейской Суперлиги – туринским Ювентусом.

Что касается Морибы, то он до конца трансферного окна, скорее всего, перейдет в Челси либо РБ Лейпциг.

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