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Реал і Атлетіко посперечаються за Кавані

21:34 318 Читать на русском
Реал і Атлетіко посперечаються за Кавані
Едінсон Кавані / AFP

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані зацікавив іспанські гранди.

За інформацією RMC, Реал і мадридський Атлетіко розглядають можливість підписання уругвайського нападника ПСЖ. Кавані, контракт якого з парижанами чинний до 2020 року, поки не отримував пропозиції щодо продовження співпраці з клубом, адже гравець отримує чималу зарплату, яку не готові платити боси клубу.

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Реал і Атлетіко спостерігають за ситуацією довкола контракту уругвайця і готові прихистити форварда, якщо ПСЖ вирішить, що Едінсон їм не потрібен. Зазначимо, останнім часом Кавані активно пов'язують із поверненням у Наполі.

Кавані перейшов у ПСЖ в 2013 році. У футболці парижан він зіграв 256 матчів і забив 176 голів.

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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Франція Трансфери Трансфери Реал Мадрид
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