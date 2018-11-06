Реал і Атлетіко посперечаються за Кавані

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані зацікавив іспанські гранди.

За інформацією RMC, Реал і мадридський Атлетіко розглядають можливість підписання уругвайського нападника ПСЖ. Кавані, контракт якого з парижанами чинний до 2020 року, поки не отримував пропозиції щодо продовження співпраці з клубом, адже гравець отримує чималу зарплату, яку не готові платити боси клубу.

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Реал і Атлетіко спостерігають за ситуацією довкола контракту уругвайця і готові прихистити форварда, якщо ПСЖ вирішить, що Едінсон їм не потрібен. Зазначимо, останнім часом Кавані активно пов'язують із поверненням у Наполі.

Кавані перейшов у ПСЖ в 2013 році. У футболці парижан він зіграв 256 матчів і забив 176 голів.

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