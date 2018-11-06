Реал и Атлетико поспорят за Кавани

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани заинтересовал испанские гранды.

По информации RMC, Реал и мадридский Атлетико рассматривают возможность подписания уругвайского нападающего ПСЖ. Кавани, контракт которого с парижанами действует до 2020 года, пока не получал предложения о продолжении сотрудничества с клубом, ведь игрок получает большую зарплату, которую не готовы платить боссы клуба.

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Реал и Атлетико наблюдают за ситуацией вокруг контракта уругвайца и готовы приютить форварда, если ПСЖ решит, что Эдинсон им не нужен. Отметим, в последнее время Кавани активно связывают с возвращением в Наполи.

Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году. В футболке парижан он сыграл 256 матчей и забил 176 голов.

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