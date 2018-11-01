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"Один з найбільш емоційних і неймовірних моментів в житті", – Кавані зіграв у футбол із безногим хлопчиком

18:56 1
"Один з найбільш емоційних і неймовірних моментів в житті", – Кавані зіграв у футбол із безногим хлопчиком
Едінсон Кавані / соцмережі

Форвард парижан Едінсон Кавані взяв участь у благодійному заході фонду ПСЖ.

"Я пережив одне з найбільш емоційних моментів у житті. Ось це сила волі", – написав Кавані у своєму Twitter і додав відео гри в м'яч із хлопчиком.

Зазначимо, що Кавані може незабаром покинути ПСЖ та повернутись у Наполі. 31-річний футболіст навіть згоден на зниження зарплати заради виступу за неаполітанців. Сім'я Кавані досі живе в Неаполі, де грав уругваєць з 2010 по 2013 рік.

Кавані отримав приз Golden Foot-2018

Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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