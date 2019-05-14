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Реал хоче віддати Браїма Діаса в оренду – хавбек проти

14 травня 18:28 531 Читать на русском
Реал хоче віддати Браїма Діаса в оренду – хавбек проти
Браїм Діас / Reuters

Молодий півзахисник Браїм Діас налаштований довести керівництву Реала, що він зможе принести користь вже найближчим часом.

Очільники "вершкових" шукають команду, в якій Діас зможе отримувати більше ігрової практики, інформує Marca.

Сам же Браїм хоче залишитися в Реалі і намагається зробити все, щоб переконати Зінедіна Зідана у тому, що він гідний виступати за мадридську команду вже зараз.

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Діас і його оточення ще під час переходу з Ман Сіті цієї зими відкинули ідею про оренду, оскільки вважали, що адаптація повинна проходити всередині мадридського клубу.

19-річного гравця постійно переслідують скандали. Свого часу він відмовився підписувати контракт з клубом, який його виховав – Манчестер Сіті. Таке рішення викликало обурення Пепа Гвардіоли, який не очікував, що один з лідерів "молодіжки" посміє перейти до іншої команди без відома тренерського штабу.

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Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Браїм Діас Браїм Діас
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