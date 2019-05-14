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Реал хочет отдать Браима Диаса в аренду – хавбек против

14 мая 18:28 194 Читати українською
Реал хочет отдать Браима Диаса в аренду – хавбек против
Браим Диас / Reuters

Молодой полузащитник Браим Диас настроен доказать руководству Реала, что он сможет принести пользу в ближайшее время.

Руководители "сливочных" ищут команду, в которой Диас сможет получать больше игровой практики, информирует Marca.

Сам же Браим хочет остаться в Реале и пытается сделать все, чтобы убедить Зинедина Зидана в том, что он достоин выступать за мадридскую команду уже сейчас

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Диас и его окружение еще при переходе из Манчестер Сити этой зимой отвергли идею об аренде, поскольку считали, что адаптация должна проходить внутри мадридского клуба.

19-летнего игрока постоянно преследуют скандалы. В свое время он отказался подписывать контракт с клубом, который его воспитал – Манчестер Сити. Такое решение вызвало возмущение Пепа Гвардиолы. Испанец не ожидал, что один из лидеров "молодежки" посмеет перейти в другую команду без ведома тренерского штаба.

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