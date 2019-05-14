Реал хочет отдать Браима Диаса в аренду – хавбек против

Молодой полузащитник Браим Диас настроен доказать руководству Реала, что он сможет принести пользу в ближайшее время.
Руководители "сливочных" ищут команду, в которой Диас сможет получать больше игровой практики, информирует Marca.
Сам же Браим хочет остаться в Реале и пытается сделать все, чтобы убедить Зинедина Зидана в том, что он достоин выступать за мадридскую команду уже сейчас
ПСЖ готов заплатить немалую сумму за 3-х звезд Реала
Диас и его окружение еще при переходе из Манчестер Сити этой зимой отвергли идею об аренде, поскольку считали, что адаптация должна проходить внутри мадридского клуба.
19-летнего игрока постоянно преследуют скандалы. В свое время он отказался подписывать контракт с клубом, который его воспитал – Манчестер Сити. Такое решение вызвало возмущение Пепа Гвардиолы. Испанец не ожидал, что один из лидеров "молодежки" посмеет перейти в другую команду без ведома тренерского штаба.
Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала