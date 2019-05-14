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ПСЖ готовий заплатити чималеньку суму за 3-х зірок Реала

14 травня 08:47 8263 Читать на русском
ПСЖ готовий заплатити чималеньку суму за 3-х зірок Реала
Кроос, Бейл та Іско / AS

Французький ПСЖ зацікавлений у підписанні одразу 3-х гравців Реала і готовий запропонувати більше 200 млн євро.

ПСЖ проявляє інтерес відразу до трьох гравців Реала – півзахисників Тоні Крооса та Іско, а також вінгера Гарета Бейла, повідомляє Le Parisien.

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Як повідомляє видання, французький клуб має намір придбати футболістів в літнє трансферне вікно і готовий заплатити за них 210 мільйонів євро. Реал в свою чергу готовий розглянути пропозиції щодо трансфера цих гравців.

У нинішньому сезоні 29-річний Бейл провів 42 матчі за Реал у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав шість результативних передач. 27-річний Іско взяв участь в 36 поєдинках, забив шість м'ячів і віддав один гольовий пас. На рахунку 29-річного Крооса 1 гол і 6 гольових передач в 43 матчах.

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