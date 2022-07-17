Японський вінгер Такефуса Кубо знову не отримає шансу в Реалі.

Реал Сосьєдад і Реал Мадрид узгоджують перехід Кубо, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Баски підготували пропозицію для "вершкових", щоб викупити японця.

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Втім, Сосьєдад не може дозволити собі повноцінний трансфер, а дає 6,5 млн євро за 50% прав на Кубо. Сторони близькі до консенсусу. Такефуса отримає контракт на 5 років.

Кубо перейшов у Реал в 2019-му, але не зіграв жодного офіційного матчу за Мадрид. Минулий сезон він провів на правах оренди в Мальорці, перед тим виступав за Вільяреал і Хетафе.