Японский вингер Такефуса Кубо снова не получит шанса в Реале.

Реал Сосьедад и Реал Мадрид согласовывают переход Кубо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Баски подготовили предложение для "сливочных", чтобы выкупить японца.

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Впрочем, Сосьедад не может позволить себе полноценный трансфер, а дает 6,5 млн евро за 50% прав на Кубо. Стороны близки к консенсусу. Такефуса получит контракт на пять лет.

Кубо перешел в Реал в 2019-м, но не сыграл ни одного официального матча за Мадрид. Прошлый сезон он провел на правах аренды в Мальорке, ранее выступал за Вильяреал и Хетафе.