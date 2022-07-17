Реал готовится "наполовину продать" Кубо
19:30 - Читати українською
Японский вингер Такефуса Кубо снова не получит шанса в Реале.
Реал Сосьедад и Реал Мадрид согласовывают переход Кубо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Баски подготовили предложение для "сливочных", чтобы выкупить японца.
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Впрочем, Сосьедад не может позволить себе полноценный трансфер, а дает 6,5 млн евро за 50% прав на Кубо. Стороны близки к консенсусу. Такефуса получит контракт на пять лет.
Кубо перешел в Реал в 2019-м, но не сыграл ни одного официального матча за Мадрид. Прошлый сезон он провел на правах аренды в Мальорке, ранее выступал за Вильяреал и Хетафе.
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