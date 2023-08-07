Мбаппе наразі перебуває поза проєктом ПСЖ. Так його покарали за небажання продовжувати контракт. Ідея Кіліана полягає в тому, щоб наступного літа вирушити в Мадрид на правах вільного агента.

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Втім, Реал готовий врятувати зіркового француза від загрози залишитися без футболу на цілий рік. За інформацією L'Équipe, Флорентіно Перес може виділити близько 200 мільйонів євро, щоб забрати гравця на Сантьяго Бернабеу.

Водночас Мадриду потрібні гарантії. Королівський клуб не хоче, щоб повторилася ситуація, коли Мбаппе передумав у останню мить. Реал не буде нічого робити, поки Кіліан публічно не оголосить, що хотів би покинути ПСЖ вже цього літа.

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