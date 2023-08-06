Днями боси клубу виходили на 24-річного форварда з новою пропозицією, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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ПСЖ хотів продовжити контракт, але прописати для Мбаппе можливість покинути клуб за фіксовану ціну влітку 2024-го. Втім, нападник відповів категоричною відмовою. Керівництво чемпіонів Франції вважає, що зірка налаштований перейти в Реал вільним агентом і вибити собі якомога більший бонус. ПСЖ був би не проти домовлятися з мадридцями вже зараз, але Флорентіно Перес поки не робить жодних рухів у напрямку трансферу.

Раніше надходили повідомлення, що Мбаппе розпочне сезон на лаві запасних або взагалі поза першою командою парижан. Відповідь на це питання з'явиться 12 серпня, коли підопічні Луїса Енріке прийматимуть Лор'ян в рамках першого туру Ліги 1.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?