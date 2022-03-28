Вінгер "бланкос" Еден Азар знову вирушить в лазарет, де провів майже половину своєї кар'єри в Мадриді.

31-річний бельгієць більше не зіграє поточного сезону, стверджує журналіст El Chiringuito TV Хосе Луїс Санчес.

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Незабаром Еден зазнає хірургічного втручання – йому видалятимуть пластину для остеосинтезу правої малогомілкової кістки. Очікувалось, що відновлення триватиме близько 5 тижнів, але джерело запевняє, що кампанія для Азара завершена.

Цікаво, що Еден у Мадриді пропустив вже понад 530 днів через 14 отриманих пошкоджень. Цього сезону статистика вінгера виглядає жахливою – 877 зіграних хвилин, один гол і два асисти.

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