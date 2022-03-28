Вингер "бланкос" Эден Азар снова отправится в лазарет, где провел почти половину своей карьеры в Мадриде.

31-летний бельгиец больше не сыграет в текущем сезоне, утверждает журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес.

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Вскоре Эден будет прооперирован – ему будут удалять пластину для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Ожидалось, что восстановление будет продолжаться около 5 недель, но источник уверяет, что кампания для Азара завершена.

Интересно, что Эден в Мадриде пропустил более 530 дней из-за 14 полученных повреждений. В этом сезоне статистика вингера выглядит ужасающей – 877 сыгранных минут, один гол и два ассиста.

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