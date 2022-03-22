Азар дуже хотів зіграти в Ель Класіко і казав про це тренеру, однак Анчелотті його проігнорував. "Він ніколи не був у такій хорошій формі, як зараз", – цитує оточення футболіста видання Goal.com.

Еден в Реалі часто травмується, однак з грудня не потрапляв у лазарет. Анчелотті все одно на нього не розраховує – за 8 останніх матчів бельгієць зіграв 25 хвилин. Жахливий показник, якщо врахувати, що Азар має найбільшу зарплату в Мадриді (2,27 млн євро в місяць).

Контракт Едена з клубом розрахований до літа 2024-го. Азар хоче покинути Мадрид і мріє про повернення в Челсі, але підсанкційний клуб Абрамовича ніяк не зможе забрати його назад.

Реал також зацікавлений у продажі футболіста. Претендентів на Азара немає, тому єдиний варіант для "вершкових" – відпустити його з частковою виплатою зарплати. Бельгієць перейшов з Челсі в Реал влітку 2019-го за 115 млн євро.

Барселона знищила Реал в Ель Класіко: тактичний майстер-клас від Хаві і причини королівської ганьби