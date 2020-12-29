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Син загиблого Рейєса відзначився покером за Реал у фіналі дитячої ліги

19:03 197 Читать на русском
Син загиблого Рейєса відзначився покером за Реал у фіналі дитячої ліги
Хосе Антоніо Рейєс-молодший / Фото Ла Ліга

Легендарний іспанський хавбек Хосе Антоніо Рейєс міг би гордитись своїм нащадком.

У фіналі дитячої іспанської ліги Севілья зустрічалась з Реалом. Глядачі стали свідками голепаду, де мадридці виявились сильнішими (3:5).

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Варто відзначити, що 4 голи за дитячу команду "вершкових" забив Хосе Антоніо Рейєс, який є сином відомого іспанського хавбека. Нагадаємо, Рейєс-старший трагічно загинув 1 червня 2019 року у автокатастрофі. Парадоксально, але найбільше матчів у своїй професіональній кар'єрі Хосе Антоніо провів, захищаючи кольори Севільї.

Син відомого іспанця дебютував за дитячу команду Реала лише у жовтні 2019-го.

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