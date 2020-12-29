Син загиблого Рейєса відзначився покером за Реал у фіналі дитячої ліги

Легендарний іспанський хавбек Хосе Антоніо Рейєс міг би гордитись своїм нащадком.

У фіналі дитячої іспанської ліги Севілья зустрічалась з Реалом. Глядачі стали свідками голепаду, де мадридці виявились сильнішими (3:5).

Роналду-молодший хоче зіграти з батьком в одній команді – це може вплинути на кар'єру форварда Ювентуса

Варто відзначити, що 4 голи за дитячу команду "вершкових" забив Хосе Антоніо Рейєс, який є сином відомого іспанського хавбека. Нагадаємо, Рейєс-старший трагічно загинув 1 червня 2019 року у автокатастрофі. Парадоксально, але найбільше матчів у своїй професіональній кар'єрі Хосе Антоніо провів, захищаючи кольори Севільї.

Син відомого іспанця дебютував за дитячу команду Реала лише у жовтні 2019-го.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП