Мадридці переживають справжню епідемію травм, особливо в лінії оборони. На правому фланзі взагалі нікому грати, тому несподіваний шанс може отримати Вінісіус Тобіас, права на якого досі належать Шахтарю.

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Лукас Васкес та Дані Карвахаль травмовані. Едері Мілітао потрібен в центрі захисту, оскільки Девід Алаба також у лазареті. Відтак, штаб Карло Анчелотті серйозно думає над тим, щоб у наступних двох матчах випустити Тобіаса, стверджує Madrid Zone.

Якщо прогноз підтвердиться, то 18-річний бразилець вперше зіграє за основну команду Реала. На 19 січня у мадридців запланований матч Кубка Іспанії проти Вільяреала, а 22 числа Мадрид зіграє з Атлетіком в рамках Ла Ліги.

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