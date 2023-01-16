"На початку гра була рівною, але Барселона забила перший м'яч і здобула більше впевненості у власних силах. Ми повинні засвоїти уроки з цієї гри. Зараз непростий момент, і цим все сказано. Було відомо, що команда не в найкращій формі. Ця гра показала нам деякі недоліки. У матчі з Валенсією ми продемонстрували хороші елементи при грі в обороні, а сьогодні знову припустилися помилок. Потрібно над цим попрацювати. Ми ще повернемось. А тепер потрібно підготуватись до наступного матчу.

Реал – Барселона – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ми повинні покращити свій фізичний стан та грати як команда. Помилки були ключовими. Ми діяли неправильно на самому початку. Ніхто не провів хорошу гру. Говорити про спортивне приниження – зневажливо. Вони були кращими, абсолютно точно. Наша команда страждає. Переважно через те, що ми зазвичай виграємо фінали. У нас є всі ресурси, щоб повернутися. Реал Мадрид повернеться, у цьому немає жодних сумнівів.

Це не критичний момент, це важкий і складний момент. Як правило, це відбувається протягом сезону. Ви знаєте це з самого початку. Це можна виправити за допомогою звичайних зобов'язань та звичного ставлення. Гравці повинні зрозуміти, що цих помилок легко уникнути. У матчі до цього моменту у кожної команди було по одному шансу. В таких іграх, якщо ви вирветесь вперед, перемога буде ближчою, у Ла Лізі все було навпаки", – цитує Анчелотті Marca.

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