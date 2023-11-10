Баварія, Байєр і дортмундська Борусія пильно стежать за ситуацією 24-річного українця, стверджує Sport.es.

Дружина Луніна пролила світло на майбутнє українця в Реалі, вказавши на пріоритет

Нинішній сезон остаточно переконав Луніна у необхідності покидати лаву запасних Реала. Після важкої травми Куртуа клуб не довірився Андрію, а екстрено орендував Кепу з Челсі. Баск також зазнав пошкодження і дав Луніну шанс розкішно нагадати про себе у матчі ЛЧ з Брагою (відбитий пенальті, "суха" гра). Втім, глобально це нічого не змінює – українець відпрацює свій контракт і влітку шукатиме нову команду вільним агентом. На це прозоро натякає навіть дружина Анастасія.

Нагадаємо, 5 років тому Реал заплатив Зорі за Луніна 8,5 млн євро. Відтоді кіпер зіграв за "вершкових" 20 матчів, пропустив 20 м'ячів і 6 разів зберігав володіння недоторканими.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги