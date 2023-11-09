Лунін покине Реал вже цього літа. Інсайд "Футбол 24" потроху знаходить підтвердження. Зокрема, дружина Луніна зізналася, що сімейство 24-річного стража воріт Мадрида готове переїжджати. Сейв у матчі ЛЧ навряд чи особливо змінить ситуацію нашого легіонера. Хоча молодіжний чемпіон світу ідеально скористався несподіваним подарунком від Кепи. Іспанський голкіпер, який прийшов на правах оренди замінити на позиції №1 серйозно травмованого Куртуа, травмувався перед самим початком єврокубкової зустрічі. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про вибухову реакцію на подвиги українця в Іспанії.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги

Найкращий голкіпер раунду за версією будь-якого статистичного порталу. Найкращий у дрім-тім 4 туру ЛЧ від УЄФА – набрав 12 балів у фентезі від офіційного порталу Європейського футбольного союзу, випередивши найближчого конкурента на 5 очок. Для чоловіка, який переживає непрості сезони тренерської недовіри та радикальної критики іспанських фанатів і журналістів за кожну помилку, це був напрочуд важливий момент. Хоча нічого нового. Лунін загалом парирує 50% пенальті у свої ворота. Що в Реалі (2 з 4), що за останні 5 років на клубному рівні (7 з 14).

"Однозначно краще парирує удари, ніж Кепа. Нам не потрібен був новий голкіпер. Я так вважав і вважаю досі. Лунін настільки скромно і терпляче дочекався свого шансу, а коли він мав засяяти, ми взяли іншого воротаря. Це неповага", – іспанські вболівальники зацінили шоу голкіпера збірної України, який не тільки потягнув 11-метровий, а й здійснив ще один крутий сейв (загалом 4), відвернувши від своїх воріт 1,69 очікуваного гола! Фанати впевнені, що ті 2-3 тижні, які доведеться обходитись без травмованого Кепи Аррісабалаги, минуть спокійно на останньому рубежі.

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"Він врятував нам гру. Випустіть його в старті проти Валенсії. Неймовірний перфоманс. Треба було зробити його першим номером після травми Тібо. Кепа нам не потрібен. Давайте йому грати, поки не буде помилок. Вони з Кепою на одному рівні. Єдина перевага Кепи – впевненість.

Лунін виглядає сором'язливим, а Кепа поводиться, як велика шишка. Він відіграв сьогодні розкішно. Проявив себе саме тоді, коли був потрібен. Йому просто потрібні хвилини, щоб показати свій клас. Почуваюсь дуже впевнено, коли він у воротах".

Better than this stripper pic.twitter.com/7Oex3xYZlI — GOLDEN DUST (@goldendust17) November 8, 2023

І як вишенька на торті: "Кращий за цього стриптизера". Реакція фанатів Реала, як завжди, пристрасна і безкомпромісна.

Лукас Васкес, який бездумно прихопив гравця Браги за футболу і привіз той швидкий пенальті, готовий віддячити Луніну: "Я завинив тобі вечерю". Неймовірний "матчисько" друга відзначив легендарний Тоні Кроос. Велииииким величає Фран Гарсія. Не пройшов повз і вчорашній конкурент №1 Тібо Куртуа. Вразив Андрій і Хоселу.

Іспанські ЗМІ відзначають, що близьким приятелем українця є і Джуд Беллінгем – півзахисник збірної Англії, який видав галактичний старт у Реалі, тягнучи "вершкових" у всіх турнірах як головна забивна сила. За інформацією Defenca Central, реакція літнього новачка Мадрида була чи не найбільш пристрасною: "Джуд відсвяткував, наче божевільний. Стрибав, ніби перебував на газоні Сантьяго Бернабеу, а не на лавці запасних. Ба більше, у перерві Беллінгем пішов за ним у той самий тунель перед роздягальнею і сказав Луніну в очі: "Ей, так не робиться, ти змусив мене програти парі своїм сейвом..."

Джуд, якого турбували проблеми з плечем, залишився на банці, де й посперечався з партнерами. Не такий досвідчений у Мадриді наївно поставив на те, що Андрій не відіб'є удар з 11-метрової позначки, тоді як навчені досвідом минулого інші футболісти вийшли переможцями з цього парі.

Тим дивнішою була оцінка найпопулярнішої іспанської спортивної газети. Marca оцінила Луніна лише у 2 зірочки (максимум – 3), хоча навіть завжди скептичний Карло Анчелотті відзначив, що українець провів ідеальний матч у різних компонентах, зокрема, навіть вразив грою ногами (лише дві неточні передачі з 18). Водночас журналіст Хосе Марія Родрігес розхвалив "гігантські рукавиці" українця в моменті з пенальті та його екстраординарний порятунок наприкінці зустрічі.

Натомість Хоель Дель Ріо дещо виправив враження від Марки. Якщо до перерви, Лунін отримав 9 балів, то фінальна оцінка українця – 10: "Несподіванка в одинадцятці Реала... після травми Кепи на розминці. Український голкіпер повертається у стартовий склад після того, як останні 13 ігор провів на лавці запасних. Ніч можливостей. Лунін знає, що нагоди потрібно хапати обома руками, і на 5 хвилині вирішує врятувати долю Реала. Що вимагають від голкіпера "бланкос": суперники доходять до тебе один раз... ти зупиняєш і працюєш далі. Гра українця є ключовою для розуміння перемоги, яка виводить білу команду в 1/8 фіналу. Місія виконана... поки камери були сфокусовані на дуже усміхненому Куртуа.

Лише автор переможного гола Браїм Діас, ще один гравець, в якого не дуже складається з довірою Анчелотті, отримав ту ж десятку від Marca. Інше мадридське видання (AS) не поскупилося на всі 3 можливі бали: "Мадрид у надійних руках. Він залишається оптимістом, навіть якщо знає, що його дні в білому підходять до кінця. Як і після травми Куртуа до приходу Кепи, зараз команда знову залишаються в руках Луніна – вигнанця, який вирішив використати останні краплі свого часу на Каса Бланка". Оптимізм не покидає Андрія, хоча його очікування ("дуже багато працює, бо бачить себе №1 в найкращому клубі світу") не дуже узгоджується із суворою реальністю.

Лунін зіграв перші хвилини з 19 серпня. Цього літа він насолоджувався грою в основі - 2 перемоги у 2 турах Прімери, лише 1 пропущений гол. Для нього кожен такий великий день має важливе значення, хай і залежить все лише від здоров'я конкурентів. Газета відзначає роль тренера воротарів Луїса Льопіса, з яким Лунін мав неприємну сутичку влітку. Українець подякував фахівцю за поради, які допомагають йому зокрема й рятувати в таких вбивчих моментах, як пенальті.

А ось портал Relevo розвиває тему: "М'язова травма Кепи змінила сценарій українського воротаря на вечір середи. Герой-сюрприз. Він відбив пенальті і продемонстрував видатну гру в Лізі чемпіонів на очах публіки Бернабеу. Льопіс, тренер воротарів Реала, який відповідає за роботу над пенальті в клубі, зіграв ключову роль у сейві Луніна. Він вивчив удари Джало, і завдяки його інструкціям воротар діяв дуже чітко, коли потрібно було витягнутися в правий бік".

Цікаво, що саме Льопіс виступив ініціатором приходу Кепи. Стосунки тренера воротарів з українцем не були ідилією, зазначає Хорхе Пікон. "Однак Лунін не припиняє працювати і завжди цінує допомогу Луїса. Український голкіпер опинився у дуже складній ситуації проти Браги. Без довіри Анчелотті, зі швидким пенальті, після двох місяців без ігрової практики. Лунін перевернув сцену, продемонструвавши неабияку силу духу.

Є одна людина, яка завжди йому довіряла: Хуні Калафат. Головний скаут Реала – один з його найбільших прихильників у клубі. Він запропонував його підписання і продовжує підтримувати українця, незважаючи на рішення Анчелотті та його команди вийти на ринок після травми Куртуа". Фантастичні здібності українця визнають навіть критики на базі в Мадриді. Однак цього все ще може бути замало.

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