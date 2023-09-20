Голкіпер Порту Діогу Кошта був у чудовому гуморі після перемоги над Шахтарем (3:1) в рамках першого туру групи Ліги чемпіонів.

"Це був хороший гол від гравця Шахтаря. Найгірший сценарій для кіпера – удар в протихід. Слід віддати належне супернику. Намагаюся покращитись, щоб мати можливість відбивати навіть такі удари та врятувати команду.

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Це найкращий день. Перемога у день народження – найкращий подарунок. Я хотів би подякувати всім вболівальникам Порту і всім, хто вітав мене. Я дуже вдячний.

На стадіоні була хороша атмосфера. Фанати хотіли подивитись чудове видовище. Обіймаю всіх українців, бажаю їм багато сил і кажу, що ми з ними", – наводить слова Кошти Record.

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