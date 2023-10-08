Сьогодні "синьо-жовті" зберуться в Празі, де розпочнуть підготовку до жовтневих матчів відбору на Євро-2024. Через ушкодження національній команді не допоможе Андрій Лунін, повідомляє прес-служба УАФ.

Ребров довикликав захисника СК Дніпро-1 у збірну України на матчі проти Північної Македонії та Мальти

Головний тренер збірної України терміново вніс зміни у заявку. Замість Луніна виклик отримав голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник, який складе компанію Георгію Бущану (Динамо) та Анатолію Трубіну (Бенфіка).

Нагадаємо, у жовтні збірна України проведе два матчі відбору на Євро-2024. 14 числа наша національна команда зіграє проти Північної Македонії, а 17-го – проти Мальти. Наразі підопічні Сергія Реброва ділять друге місце з македонцями та Італією (в усіх по 7 очок). Очолює групу С Англія, в якої 13 залікових пунктів.

Ярмоленко теж не допоможе збірній України – Ребров викликав заміну з Англії

До слова, втрата Андрія Луніна стала далеко не єдиною, якої зазнала збірна України. Також у найближчих матчах національній команді не допоможуть Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко, які також зазнали травм у розташуванні своїх клубів.