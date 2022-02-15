"Ми поспілкувалися із Холандом. Думаю, він не залишиться у Борусії. Він хоче перейти до дуже сильної команди, яка претендує на перемогу в Лізі чемпіонів. В мене склалося враження, що він шукає довгостроковий проект. Він розповів мені, що йому подобається Іспанія.

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Спортивна складова турбує його більше, ніж фінансова. Якщо Мбаппе перейде в Реал, думаю, Барселона буде хорошим варіантом", – поділився Мічу в коментарі Mundo Deportivo.

Додамо, що Мбаппе вже тривалий час сватають в Реал, а от Барселона дуже зацікавлена у переході Холанда. Ерлінг у поточному сезоні провів 20 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 6 асистів.

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