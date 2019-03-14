Реал без Роналду не виграв би стільки трофеїв, – агент португальця

Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш прокоментував феєричну гру португальця у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Нагадаємо, хет-трик Кріштіану Роналду в матчі проти Атлетіко дозволив Ювентусу здобути необхідну перемогу з рахунком 3:0. Італійська команда після поразки 0:2 у першому матчі вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

"Світ футболу – твій". Роналду показав Сімеоне, в кого "великі яйця", й отримав чуттєве послання від Джорджини у сльозах

"Кріштіану – найкращий гравець в історії футболу і постійно це демонструє. Він був легіонером в Англії, Іспанії та Італії, і всюди доводив свій високий рівень.

Без нього Реал не зміг би виграти стільки трофеїв, Роналду став найкращим футболістом в історії клубу.

Не сумніваюсь, що він напише і історію Ювентуса. Як описати гру Кріштіану проти Атлетіко? Епічно, легендарно, божественно", – цитує Мендеша Gazzetta dello Sport.

Одіозний Райола, харизматичний Мендеш – топ-10 агентів, які заробили найбільші комісійні