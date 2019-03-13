"Світ футболу – твій". Роналду показав Сімеоне, в кого "великі яйця", й отримав чуттєве послання від Джорджини у сльозах

Кріштіану Роналду хет-триком вибив Атлетіко з Ліги чемпіонів і вивів Ювентус у чвертьфінал турніру. Все найцікавіше про тріумфальний вечір португальця – в нашому матеріалі.

У середині лютого Ювентус привіз з Мадрида поразку 0:2. Ніколи раніше "стара синьйора" не проходила в наступний раунд плей-офф єврокубка після програшу в два м'ячі в першому матчі.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду зламав неприємну для Турина традицію – трьох його голів у ворота Атлетіко вистачило для камбеку. Два з них Кріш забив головою. На 27-й хвилині йому ідеально навісив Бернардескі.

На старті другого тайму з протилежного флангу прилетіла зразкова подача від Канселу. Облак, здавалося, парирував удар, але м'яч все ж перетнув лінію.

Вирішальний гол Роналду забив з 11-метрової позначки – пенальті заробив ефективний вчора Бернардескі. Однак Федеріко мусить залишитися в тіні, коли Роналду записує на свій рахунок 8-й хет-трик у Лізі чемпіонів. Стільки ж у Ліонеля Мессі, а далі прірва – лише 3 у Філіппо Індзагі, Маріо Гомеса та Луїса Адріано.

Кріштіану – другий після екс-форварда Шахтаря, хто оформив 2 хет-трики одній команді в Лізі чемпіонів. "Клієнтом" Адріано був БАТЕ, "клієнтом" Роналду став Атлетіко – попередній хет-трик від CR7 залетів у ворота "матрацників" у травні 2017-го (загалом таких 4 у всіх турнірах).

Португалець відсвяткував свій геніальний виступ тролінгом Дієго Сімеоне. Аргентинський коуч "показував свої яйця" в першому матчі, Роналду зробив це тепер, коли довів справу до кінця.

У мережі вже задосить мемів на цю тему.

Сімеоне визнав велич опонента: "Кріштіану Роналду – найкращий у світі. Він може видавати такі перфоманси у великі вечори. Він повторив те, що я зробив на Ванда Метрополітано, і, як і я, намагався показати свій характер, думав про своїх вболівальників".

Роналду – злий геній Дієго Сімеоне. Ніхто не забивав Атлетіко з ним на чолі більше, ніж Кріш – 20 голів. Португалець доклав руку до всіх тренерських вильотів Ель Чоло з плей-офф Ліги чемпіонів: фінал-2013/14 з Реалом, чвертьфінал-2014/15 з Реалом, фінал-2015/16 з Реалом, півфінал-2016/17 з Реалом, 1/8 фіналу в поточному сезоні з Ювентусом. Загалом в активі Роналду 25 голів у 33 матчах проти Атлетіко (другий найулюбленіший суперник після Севільї – 27).

"Кріштіану – король Ліги чемпіонів", – з такими словами на головній сторінці сьогодні вийшла газета AS. Роналду забив 124 голи в найпрестижнішому турнірі континенту. 140 команд грали в Лізі чемпіонів і лише 22 з них забили там більше, ніж португальський маг. У Атлетіко, до слова, тільки 118.

"Кріштіану встановлює свій закон", – рапортує фронтпейдж видання Marca. Посперечатися важко. Роналду 5 разів вдало йшов у дриблінг (з семи спроб). Він завдав 5 ударів, всі гравці Атлетіко – стільки ж. Лідер Ювентуса тричі влучив у площину, а "матрацники" жодного разу не потурбували Щенсни.

У португальця 63 голи в плей-офф Ліги чемпіонів проти 61 на групових етапах – цей феномен створений для великих матчів. Він 8 років поспіль виходив у чвертьфінал турніру з Реалом. Всі пам'ятають, де зараз королівський клуб? А Ювентус придбав за 100 мільйонів скарб, який навіть у 34 роки робить різницю.

"Напевно, саме для цього Ювентус мене купив – щоб я допомагав у такі магічні вечори", – підсумував свої подвиги Кріштіану.

Італійські видання вибухнули компліментами Роналду, Аллегрі та Ювентусу загалом. Три головні газети вийшли з ефектними заголовками.

"Гнів богів", – пише La Gazzetta dello Sport. "Юве+CR7: неймовірний божевільний камбек проти Атлетіко: 3:0 і чвертьфінал".

"Грандіозний", – акцентує увагу на головному герої Corriere dello Sport. "Легендарний Кріштіану Роналду знищує Атлетіко хет-триком. Аллегрі все зробив правильно: іспанці були під домінацією з першої до останньої хвилини".

"Марсіани!" – кричить місцевий Tuttosport. "Розкішний Ювентус, Атлетіко битий неймовірним хет-триком".

Головні для себе слова Кріштіану прочитав в Instagram коханої. Після його хет-трику Джорджина не могла стримати сліз радості. Оператор вихоплював красуню декілька разів, щоб показати її емоції.

Після матчу Джорджина написала зворушливий пост для Кріштіану:

"Ці 3:0 не вкраде ніхто. Ти заслужив це, і не тільки сьогоднішнім хет-триком. Ти заслужив це своєю відданістю, тим, що робиш для свого клубу. Ти ведеш за собою партнерів, тренера та всіх, ким ми захоплюємося і кого щодня підтримуємо.

Карма існує. Бог знає, Бог допомагає тобі, бо світ футболу – твій. Ми любимо тебе. Кріштіаніту, Матеу, Єва, Алана, Джорджина".