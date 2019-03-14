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Реал без Роналду не выиграл бы столько трофеев, – агент португальца

19:15 31 Читати українською
Реал без Роналду не выиграл бы столько трофеев, – агент португальца
Криштиану Роналду и Жорже Мендеш / фото из соцсетей

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал феерическую игру португальца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Напомним, хет-трик Криштиану Роналду в матче против Атлетико позволил Ювентусу одержать необходимую победу со счетом 3:0. Итальянская команда после поражения 0:2 в первом матче вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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"Криштиану – лучший игрок в истории футбола и постоянно это демонстрирует. Он был легионером в Англии, Испании и Италии, и везде доказывал свой высокий уровень.

Без него Реал не смог бы выиграть столько трофеев, Роналду стал лучшим футболистом в истории клуба.

Не сомневаюсь, что он напишет и историю Ювентуса. Как описать игру Криштиану против Атлетико? Эпично, легендарно, божественно", – цитирует Мендеша Gazzetta dello Sport.

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Теги
Ювентус - Атлетико Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Жорже Мендеш
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