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Ювентус – Атлетіко – відео гола

22:41 1894 Читать на русском
Ювентус – Атлетіко – відео гола
Ювентус – Атлетіко – відео гола / Фото ФК Ювентус

Ювентус приймає Атлетіко в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола матчу Ювентус – Атлетіко.

27’ Кріштіану Роналду
 

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду відкрив рахунок вже на 27-й хвилині та збільшив шанси господарів створити камбек у двоматчевому протистоянні з Атлетіко.

Ювентус – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, рахунок першого поєдинку 2:0 на користь мадридців.

Відео гола Роналду:

Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Ювентус - Атлетіко
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