Жирона підходила до матчу з Бетісом у статусі лідера чемпіонату, однак Реал відставав всього на два очки. Кожна осічка могла дорого коштувати каталонцям, тож Мічел кинув у бій усіх найкращих – зокрема, і Коуту, у якого було невеличке пошкодження. Звісно ж, потрапив у старт і Довбик, а от Циганков опинився поза заявкою. Його досі тривожить дискомфорт у нозі.

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Перший тайм Артема був схожим на те, що ми бачили з Алавесом, та і в більшості інших матчів. Українець не був найбільш помітною фігурою на полі, але він забезпечував неперервність гри Жирони. Хороша гра спиною до воріт, підігрування та створення переваг (позиційних і чисельних) допомагали в циркуляції м'яча на чужій третині поля. З урахуванням цього контексту карта передач Довбика та 13 дотиків до перерви виглядають круто.

Був у Довбика і небезпечний момент. На 24-й хвилині Гутьєррес віддав розрізний пас на лівий край штрафного – Артем увірвався, але пробити йому не дали. Важливо, що саме цих вривань від українця і чекають у Жироні. Це його сильний бік.

А на 39-й хвилині Довбик забив свій 11-й гол у чемпіонаті Іспанії! Наш земляк реалізував пенальті. Його заробив Савіо, однак на початку епізоду Артем створював якісні 2-в-1. В принципі, епізод і мав завершитись пасом на нього.

До перерви Довбик встиг ще й заробити свою першу жовту картку в Іспанії. Бомбардира Жирони покарали за ледь помітну відмашку по обличчю Шаді Ріада.

Друга половина завершилася для Артема на 64-й хвилині. Ймовірно, все через травму. Нападник Жирони раптом перестав активно йти у пресинг і робити ривки, а потім поступився місце Стуані. Чекаємо післяматчевих коментарів Мічела.

Жирона дуже мляво виглядала по перерві, за що поплатилася під завісу зустрічі. Подача кутового призвела до хаосу, і чемпіон світу Херман Песселья могутньо вліпив з підбору – 1:1! Довелося згадувати, що Бетіс в нинішньому чемпіонаті на своєму полі ще не програвав.

Блінд змарнував чудову нагоду вирвати усі 3 очки, тому Жирона дає шанс Реалу зрівнятись на вершині таблиці Ла Ліги. Бетіс залишається сьомим.

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