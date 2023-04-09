Вільяреал зумів здолати Реал у 28 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Для мадридців все розпочалось чудово – Торрес відзначився швидким автоголом. Під кінець тайму Чуквуезе показав свій клас та вразив ворота Куртуа. Одразу по перерві блискавичним результативним проходом відповів Вінісіус.

Реал програв Вільяреалу – Чуквуезе розкішно познущався з Мадрида у гольовому шоу

Але вчора був вечір Чуквуезе. Нігерієць зробив усе для другого гола, а потім ще й відзначився розкішним дальнім пострілом. Перемога дозволила Вільяреалу набрати 47 очок й піднятись на 5 місце Ла Ліги. Реал з 59 пунктами залишився другим.