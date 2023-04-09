Реал – Вільяреал – 2:3 – відео розкішних голів та огляд матчу
9 квітня 09:45 - Читать на русском
Вільяреал зумів здолати Реал у 28 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
16’ Пау Торрес
48’ Вінісіус Жуніор
Семюель Чуквуезе 39’
Семюель Чуквуезе 80’
16’ Пау Торрес
39’ Семюель Чуквуезе
48’ Вінісіус Жуніор
80’ Семюель Чуквуезе
Для мадридців все розпочалось чудово – Торрес відзначився швидким автоголом. Під кінець тайму Чуквуезе показав свій клас та вразив ворота Куртуа. Одразу по перерві блискавичним результативним проходом відповів Вінісіус.
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Але вчора був вечір Чуквуезе. Нігерієць зробив усе для другого гола, а потім ще й відзначився розкішним дальнім пострілом. Перемога дозволила Вільяреалу набрати 47 очок й піднятись на 5 місце Ла Ліги. Реал з 59 пунктами залишився другим.
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