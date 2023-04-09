Реал – Вильярреал – 2:3 – видео роскошных голов и обзор матча
9 апреля 09:45 - Читати українською
Вильярреал сумел одолеть Реал в 28-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
16’ Пау Торрес
48’ Винисиус Жуниор
Сэмюэль Чуквуэзе 39’
Сэмюэль Чуквуэзе 80’
16’ Пау Торрес
39’ Сэмюэль Чуквуэзе
48’ Винисиус Жуниор
80’ Сэмюэль Чуквуэзе
Для мадридцев все началось отлично – Торрес отличился быстрым автоголом. К концу тайма Чуквуэзе показал свой класс и поразил ворота Куртуа. Сразу после перерыва молниеносным результативным проходом ответил Винисиус.
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Но вчера был вечер Чуквуэзе. Нигериец сделал все для второго гола, а потом еще и отличился роскошным дальним выстрелом. Победа позволила Вильрреалу набрать 47 очков и подняться на 5-е место Ла Лиги. Реал с 59 пунктами остался вторым.
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