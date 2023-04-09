Вильярреал сумел одолеть Реал в 28-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Для мадридцев все началось отлично – Торрес отличился быстрым автоголом. К концу тайма Чуквуэзе показал свой класс и поразил ворота Куртуа. Сразу после перерыва молниеносным результативным проходом ответил Винисиус.

Реал проиграл Вильярреалу – Чуквуэзе роскошно поиздевался над Мадридом в голевом шоу

Но вчера был вечер Чуквуэзе. Нигериец сделал все для второго гола, а потом еще и отличился роскошным дальним выстрелом. Победа позволила Вильрреалу набрать 47 очков и подняться на 5-е место Ла Лиги. Реал с 59 пунктами остался вторым.