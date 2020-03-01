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Реал – Барселона: Роналду повернувся в Мадрид на Ель Класіко

21:37 784 Читать на русском
Реал – Барселона: Роналду повернувся в Мадрид на Ель Класіко
Золоті часи протистояння Мессі та Роналду / Marca

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не знехтував нагодою особисто відвідати поєдинок чемпіонату Іспанії Реал – Барселона.

71’ Жуніор Вінісіус
 
71’ Жуніор Вінісіус

Кріштіану Роналду скористався паузою в чемпіонаті Італії. Нагадаємо, поєдинок Ювентус – Інтер був перенесений через масове поширення коронавірусу.

Реал Мадрид – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція Ель Класіко

Португалець прибув у Мадрид, щоб переглянути матч Реал – Барселона, який стартує о 22:00 за Києвом, інформує AS.

Нагадаємо, Кріштіану виступав за Реал з 2009-го по 2018 рік, після чого перейшов у Ювентус. Провів у складі "бланкос" 438 матчів, у яких забив 450 голів та віддав 131 асист. У Роналду багата історія протистоянь проти Барси – він зіграв 30 Ель Класіко та забив 18 м'ячів.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Класіко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
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