Реал – Барселона: Роналду вернулся в Мадрид на Эль Класико

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не пренебрег возможностью лично посетить поединок чемпионата Испании Реал – Барселона.

Криштиану Роналду воспользовался паузой в чемпионате Италии. Напомним, поединок Ювентус – Интер был перенесен из-за массового распространения коронавируса.

Реал Мадрид – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция Эль Класико

Португалец прибыл в Мадрид, чтобы посмотреть матч Реал – Барселона, который стартует в 22:00 по Киеву, информирует AS.

Напомним, Криштиану выступал за Реал с 2009-го по 2018 год, после чего перешел в Ювентус. Провел в составе "бланкос" 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 ассист. У Роналду богатая история противостояний против Барсы – он сыграл 30 Эль Класико и забил 18 мячей.