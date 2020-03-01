toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Реал – Барселона: Роналду вернулся в Мадрид на Эль Класико

21:38 287 Читати українською
Реал – Барселона: Роналду вернулся в Мадрид на Эль Класико
Золотые времена противостояния Месси и Роналду / Marca

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не пренебрег возможностью лично посетить поединок чемпионата Испании Реал – Барселона.

 

Криштиану Роналду воспользовался паузой в чемпионате Италии. Напомним, поединок Ювентус – Интер был перенесен из-за массового распространения коронавируса.

Реал Мадрид – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция Эль Класико

Португалец прибыл в Мадрид, чтобы посмотреть матч Реал – Барселона, который стартует в 22:00 по Киеву, информирует AS.

Напомним, Криштиану выступал за Реал с 2009-го по 2018 год, после чего перешел в Ювентус. Провел в составе "бланкос" 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 ассист. У Роналду богатая история противостояний против Барсы – он сыграл 30 Эль Класико и забил 18 мячей.

blog_ava
Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца
18:07
1106
Теги
Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Испания Класіко Криштиану Роналду Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
57
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук