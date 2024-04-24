Лунін став одним із героїв Ель Класіко минулої неділі на Бернабеу. Український голкіпер зіграв ключову роль у найсуперечливішому епізоді матчу – "голі-привиді": ані головний арбітр, ані VAR не зафіксували, що м'яч після удару Ламіна Ямала перетнув лінію воріт Реала.

Реал схиляє Луніна до принизливої ролі і встановив захмарний цінник – більше платили лише за 4 кіперів в історії

Сьогодні вранці після тренування журналісти "спіймали" Луніна, який роздавав автографи вболівальникам. Саме тоді їм вдалося запитати в Андрія стосовно цього знаменитого "голу-привида". Кореспондент передачі Jugones de La Sexta запитав у Луніна, чи перетнув м'яч лінію воріт повністю. Українець відповів: "Для мене – ні".

Реал обіграв Барселону з рахунком 3:2. За підсумками 32 турів "бланкос" продовжують лідирувати в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи каталонців на 11 очок.