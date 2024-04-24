Керівництво "вершкових" не збирається обіцяти українцю роль основного кіпера на наступний сезон, стверджує Defensa Central.

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Під час переговорів Луніна попередили, що йому, найімовірніше, доведеться повертатися у запас після повного одужання Тібо Куртуа. Якщо ж Андрій не підпише новий контракт, то його точно продаватимуть найближчого літа. Апетити Реал чималенькі – 40 млн євро. Більше в історії платили лише за 4 кіперів, а рекорд (80 млн євро) утримує Кепа Аррісабалага, якого Лунін "зжер".

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 25-річний українець провів 28 матчів, у яких пропустив 25 голів і 12 разів зберіг володіння "сухими". Чинний контракт Луніна завершується влітку 2025-го, а Transfermarkt вішає йому значно скромніший цінник – 16 млн євро.

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