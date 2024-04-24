Лунин стал одним из героев Эль Класико в прошлое воскресенье на Бернабеу. Украинский голкипер сыграл ключевую роль в самом спорном эпизоде матча – "призрачном голе": ни главный арбитр, ни VAR не зафиксировали, что мяч после удара Ламина Ямала пересёк линию ворот Реала.

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Сегодня утром после тренировки журналисты "поймали" Лунина, который раздавал автографы болельщикам. Именно тогда им удалось спросить у Андрея по поводу этого знаменитого "гола-призрака". Корреспондент передачи Jugones de La Sexta спросил у Лунина, пересёк ли мяч линию ворот полностью. Украинец ответил: "Для меня – нет".

Реал обыграл Барселону со счётом 3:2. По итогам 32 туров "бланкос" продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая каталонцев на 11 очков.