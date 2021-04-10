"Сьогодні ще одне Класіко. Для мене є три імені, які, гадаю, стануть ключовими і дуже важливими.

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Перше – Серхіо Бускетс. Я вважаю, що перевага в центрі поля матиме велике значення. Також Жорді Альба, який, безумовно, має великий вплив і завжди приносить користь, як і протягом усього року. І, звичайно, Лео Мессі. Він завжди є ключовим гравцем, і я впевнений, що ця гра не стане винятком", – цитує Іньєсту Мundo Deportivo.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона розпочнеться о 22:00. Суперники підходять до поєдинку на 3-му і 2-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко з чемпіонським підтекстом