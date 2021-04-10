"Сегодня еще одно Класико. Для меня есть три имени, которые, думаю, станут ключевыми и очень важными.

Реал – Барселона: прогноз на Эль Класико

Первое – Серхио Бускетс. Я считаю, что преимущество в центре поля будет иметь большое значение. Также Жорди Альба, который, безусловно, имеет большое влияние и всегда приносит пользу, как и в течение всего года. И, конечно, Лео Месси. Он всегда является ключевым игроком, и я уверен, что эта игра не станет исключением", – цитирует Иньесту Мundo Deportivo.

Напомним, матч Реал – Барселона начнется в 22:00. Соперники подходят к поединку на 3-м и 2-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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