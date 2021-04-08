Реал – Барселона: Грізманн пропустив тренування, у Піке проблеми з коліном
Наставник Барси Рональд Куман зіткнувся з певними кадровими проблемами перед ключовим двобоєм сезону.
Каталонський захисник Жерар Піке, ймовірно, пропустить поєдинок проти Реала через проблеми з коліном, повідомляє AS.
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Іспанські ЗМІ також були насторожені відсутністю на тренуванні Антуана Грізманна, але як потім стало відомо, зірковий форвард втретє став батьком і поїхав підтримати дружину. До зустрічі з мадридцями француз буде готовий.
Чергове Класіко відбудеться вже 10 квітня, початок о 22:00. Барселона та Реал підходять до поєдинку на 2-му і 3-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.
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