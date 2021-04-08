Каталонский защитник Жерар Пике, вероятно, пропустит поединок против Реала из-за проблем с коленом, сообщает AS.

Реал – Барселона: прогноз на Эль Класико

Испанские СМИ также были насторожены отсутствием на тренировке Гризманна, но как потом стало известно, звездный форвард в третий раз стал отцом и поехал поддержать жену. До встречи с мадридцами француз будет готов.

Очередное Классико состоится уже 10 апреля, начало в 22:00. Барселона и Реал подходят к поединку на 2-м и 3-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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